Mondial 2026 : Abdoulaye Fall promet un déplacement serein des Lions en RDC

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a affirmé que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer un bon déplacement des Lions en République démocratique du Congo, dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires du Mondial 2026.



À l’issue de la victoire 2-0 contre le Soudan, qui a conforté la deuxième place du Sénégal dans le groupe B, il a insisté sur l’importance de maintenir la dynamique actuelle : « Cette victoire nous rappelle notre responsabilité. Nous devons tout faire pour atteindre l’objectif de qualification. »



Le match contre la RDC, prévu mardi à Kinshasa, s’annonce décisif. Le vainqueur prendra une option sérieuse vers la Coupe du monde 2026.



Abdoulaye Fall a par ailleurs salué la performance des Lions face au Soudan, tout en promettant des améliorations dans l’organisation, notamment concernant la vente des billets et l’accueil du public lors des prochaines rencontres.



🔹aps



