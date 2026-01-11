Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mineure enlevée à Tivaouane : trois hommes arrêtés et déférés au parquet


Rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026 à 19:39 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La tranquillité de Tivaouane a été bouleversée par une affaire qui mêle enlèvement, vols et recel. Trois jeunes hommes ont été déférés ce jeudi au parquet du Tribunal d’Instance pour avoir enlevé une adolescente de 14 ans et participé à un réseau de vols dans la région.


Mineure enlevée à Tivaouane : trois hommes arrêtés et déférés au parquet
Une adolescente séquestrée
Seynabou Diagne, 14 ans, a été enlevée puis retenue dans un domicile appartenant à un boulanger de 18 ans, Massamba Ndoye. Selon les enquêteurs, la jeune fille a été détenue contre son gré, ce qui a immédiatement déclenché une enquête par la police locale.
 
Les autorités indiquent que cet enlèvement n’était pas un acte isolé, mais s’inscrivait dans le cadre d’un réseau criminel organisé impliquant vols de motos, recel et association de malfaiteurs.
 
Un réseau bien structuré
Les trois mis en cause: Mor Diop (18 ans), Malick Faye (19 ans) et Amadou Faye (25 ans), sont accusés d’avoir volé plusieurs motos et biens, dont une appartenant à Pape Saër Fall, qui a été revendues par le réseau. La police souligne le caractère organisé et planifié de ces délits.
 
Justice et sécurité
Les suspects seront prochainement entendus par la justice pour répondre de leurs actes. Les enquêteurs poursuivent leur travail afin d’identifier d’éventuels complices et démanteler complètement le réseau.
 
Cette affaire rappelle à la population l’importance de rester vigilante face aux délits et aux menaces visant les mineurs et les biens dans la région. Les autorités locales assurent que toutes les mesures seront prises pour protéger les citoyens et garantir que justice soit rendue.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 16 Janvier 2026 - 19:49 Arnaque immobilière : elle vend la maison de son mari sans autorisation

Vendredi 16 Janvier 2026 - 15:26 Yarakh-Capa : les détails d’un assassinat qui bouleverse Dakar

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags