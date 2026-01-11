Mineure enlevée à Tivaouane : trois hommes arrêtés et déférés au parquet

Seynabou Diagne, 14 ans, a été enlevée puis retenue dans un domicile appartenant à un boulanger de 18 ans, Massamba Ndoye. Selon les enquêteurs, la jeune fille a été détenue contre son gré, ce qui a immédiatement déclenché une enquête par la police locale.



Les autorités indiquent que cet enlèvement n’était pas un acte isolé, mais s’inscrivait dans le cadre d’un réseau criminel organisé impliquant vols de motos, recel et association de malfaiteurs.



Un réseau bien structuré

Les trois mis en cause: Mor Diop (18 ans), Malick Faye (19 ans) et Amadou Faye (25 ans), sont accusés d’avoir volé plusieurs motos et biens, dont une appartenant à Pape Saër Fall, qui a été revendues par le réseau. La police souligne le caractère organisé et planifié de ces délits.



Justice et sécurité

Les suspects seront prochainement entendus par la justice pour répondre de leurs actes. Les enquêteurs poursuivent leur travail afin d’identifier d’éventuels complices et démanteler complètement le réseau.



Cette affaire rappelle à la population l’importance de rester vigilante face aux délits et aux menaces visant les mineurs et les biens dans la région. Les autorités locales assurent que toutes les mesures seront prises pour protéger les citoyens et garantir que justice soit rendue.

