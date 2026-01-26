Mexique: une attaque armée sur un terrain de football fait une dizaine de morts

Selon le maire de la ville, César Prieto, des hommes armés ont fait irruption sur le terrain de football de quartier et ouvert le feu sur les personnes présentes. Dix victimes sont décédées sur place et une autre est morte en route vers l’hôpital. Parmi les blessés figurent une femme et un mineur.





Les forces de sécurité ont été immédiatement déployées pour retrouver les auteurs de la fusillade. La veille, des restes humains avaient déjà été découverts dans des sacs à Salamanca, et le maire avait signalé plusieurs autres meurtres dans la région. Il a imputé cette vague de violence à la présence de groupes criminels organisés, notamment le cartel de Santa Rosa de Lima et le cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), très actifs dans l’État.





« Nous traversons un moment grave [...]. Des groupes criminels tentent de soumettre l’autorité, mais ils n’y parviendront pas », a déclaré César Prieto, précisant avoir contacté la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et la gouverneure de l’État, Libia Denisse Garcia, pour rétablir « la paix, la tranquillité et la sécurité ».





Guanajuato, un centre industriel et touristique du centre du Mexique, connaît une forte concurrence entre différents groupes criminels pour le trafic de drogue et le vol de carburant. Malgré ces violences, le gouvernement mexicain a indiqué que le taux d’homicides dans le pays avait atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis dix ans.

