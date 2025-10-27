Mévente de 350 000 tonnes de riz dans le nord du Sénégal : les producteurs alertent sur une situation critique





La délégation du Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) en visite au lac de Guiers, dans le département de Dagana, a alerté lundi sur la mévente de 350 000 tonnes de riz, une situation jugée catastrophique par ses responsables.



« Le riz est en souffrance dans les magasins », a déclaré Aldiouma Bâ, membre du CIRIZ, lors d’un point de presse tenu à Ross Béthio.



Cette mévente, selon lui, compromet la poursuite des activités de production et de transformation du riz dans la région.



De son côté, Ousseynou Ndiaye, président du CIRIZ, a exprimé son inquiétude face à la crise que traversent les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, qu’il qualifie de situation catastrophique.



Selon lui, la baisse du prix du riz sur le marché national est à l’origine de cette mévente. Les riziculteurs du nord vendent leur production à des prix supérieurs à ceux des importateurs, ce qui rend leurs produits moins compétitifs.



Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de certaines variétés de riz entre 300 et 310 francs CFA, des tarifs que les producteurs locaux ne peuvent pas appliquer sans risquer de vendre à perte.



Ousseynou Ndiaye a toutefois salué les efforts du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, qui, avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM), a acheté une partie de la production nationale pour approvisionner les cantines scolaires.

