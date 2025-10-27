Menu
L'Actualité au Sénégal

Mévente de 350 000 tonnes de riz dans le nord du Sénégal : les producteurs alertent sur une situation critique


Rédigé le Mardi 28 Octobre 2025 à 12:40


Le Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) tire la sonnette d’alarme face à la mévente de 350 000 tonnes de riz dans la vallée du fleuve Sénégal, menaçant la poursuite des activités rizicoles.


La délégation du Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) en visite au lac de Guiers, dans le département de Dagana, a alerté lundi sur la mévente de 350 000 tonnes de riz, une situation jugée catastrophique par ses responsables.

« Le riz est en souffrance dans les magasins », a déclaré Aldiouma Bâ, membre du CIRIZ, lors d’un point de presse tenu à Ross Béthio.

Cette mévente, selon lui, compromet la poursuite des activités de production et de transformation du riz dans la région.

De son côté, Ousseynou Ndiaye, président du CIRIZ, a exprimé son inquiétude face à la crise que traversent les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, qu’il qualifie de situation catastrophique.

Selon lui, la baisse du prix du riz sur le marché national est à l’origine de cette mévente. Les riziculteurs du nord vendent leur production à des prix supérieurs à ceux des importateurs, ce qui rend leurs produits moins compétitifs.

Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de certaines variétés de riz entre 300 et 310 francs CFA, des tarifs que les producteurs locaux ne peuvent pas appliquer sans risquer de vendre à perte.

Ousseynou Ndiaye a toutefois salué les efforts du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, qui, avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM), a acheté une partie de la production nationale pour approvisionner les cantines scolaires.

« Nous saluons ce geste et prions les autorités d’intervenir rapidement pour faciliter l’écoulement des stocks avant le démarrage de la prochaine campagne rizicole », a-t-il conclu.




