Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits remontent au dimanche 28 juin 2026. La mère de la victime a expliqué aux enquêteurs que sa fille souffrait de graves problèmes de santé depuis sa naissance. Après sa séparation avec le père biologique de l'enfant, elle avait refait sa vie avec A. K. Sano, présenté comme un marabout installé à Touba.





D'après ses déclarations, le drame se serait produit alors qu'elle était absente du domicile. À son retour, son époux lui aurait annoncé qu'il venait de tuer la jeune fille.





Les investigations révèlent qu'après le décès de l'adolescente, un enterrement aurait été organisé discrètement. Un imam aurait dirigé la prière mortuaire tandis que deux laveuses mortuaires auraient procédé aux rites funéraires avant l'inhumation au cimetière communal.





Quelques jours plus tard, les autorités ont été alertées. La brigade de gendarmerie de Bounkiling, appuyée par la Section de recherches de Ziguinchor, a ouvert une enquête. Le corps de la victime a été exhumé afin de permettre la réalisation d'une autopsie destinée à déterminer les circonstances exactes du décès.





Au cours de son audition, le beau-père a reconnu les faits. Il a déclaré avoir voulu mettre fin aux souffrances que sa femme disait subir en s'occupant de sa fille depuis de nombreuses années. Il a également affirmé avoir agi avec l'accord de son épouse, une version que cette dernière aurait confirmée devant les enquêteurs.





Le suspect a indiqué avoir porté plusieurs coups de pilon à la nuque de la victime, entraînant son décès.





À l'issue de l'enquête préliminaire, le présumé auteur du meurtre, son épouse, l'imam ayant dirigé la prière mortuaire ainsi que les deux laveuses mortuaires ont été arrêtés. Les cinq mis en cause ont été déférés ce mercredi devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sédhiou, où ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés. L'enquête judiciaire se poursuit afin d'établir les responsabilités de chacun dans cette affaire qui suscite une vive émotion au Sénégal.

