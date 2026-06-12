Météo : des pluies et orages annoncés dans plusieurs régions du Sénégal du 11 au 20 juin

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit des épisodes pluvio-orageux dans plusieurs régions du Sénégal entre le 11 et le 20 juin.

Selon son bulletin prévisionnel, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées, pouvant être localement fortes, sont attendus de jeudi à dimanche dans les zones de Bakel, Kédougou et Tambacounda.

Entre jeudi et vendredi, ces conditions météorologiques devraient également concerner Linguère et ses environs, ainsi que plusieurs localités du centre-sud du pays, notamment Kaffrine, Nioro, Koungheul, Kaolack, Fatick et Diourbel.

Pour le début de la semaine prochaine, les prévisions annoncent de nouvelles pluies et des orages sur certaines localités de l’est, notamment Bakel et Ranérou. Des précipitations sont aussi attendues dans plusieurs zones du sud, dont la Casamance, Kédougou et Tambacounda, ainsi qu’au centre du pays, notamment à Kaffrine, Nioro, Fatick et Kaolack.

L’ANACIM indique par ailleurs que les régions de Dakar et de Thiès pourraient enregistrer de faibles précipitations au cours de cette période.

Du 17 au 20 juin, les pluies devraient principalement concerner la partie sud du territoire. Des précipitations faibles à modérées restent ainsi probables dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et les localités voisines.

Dans le reste du pays, les conditions météorologiques devraient demeurer globalement stables avec une faible probabilité de pluie.

