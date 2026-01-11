Médinatoul Salam (Mbour) : une célébration endeuillée par un accident mortel lors des festivités





La célébration organisée ce dimanche 18 janvier à Médinatoul Salam a pris une tournure dramatique. Alors que la population célébrait la victoire de l’équipe nationale du Sénégal, un grave accident est venu endeuiller une famille et bouleverser tout un quartier, selon des informations recueillies par Dakaractu Mbour.



La victime, un jeune homme âgé de 20 ans, identifié par les initiales Y. N., a été mortellement heurtée par un véhicule circulant à vive allure en pleine festivité. D’après la même source, la voiture a violemment percuté le jeune homme ainsi que deux motos de type Jakarta, avant de quitter les lieux sans s’arrêter.



Le choc a été fatal à Y. N., décédé sur le coup, plongeant sa famille, ses proches et les habitants de Médinatoul Salam dans une profonde tristesse. Pour ses parents, ce jour de célébration nationale restera à jamais marqué par un drame personnel.



Les deux conducteurs des motos, répondant aux prénoms de Demba et Bouba, ont également été blessés lors de l’accident. Ils ont été évacués en urgence vers une structure sanitaire pour y recevoir des soins. Selon Dakaractu Mbour, leur état de santé est jugé sérieux mais non critique.



Ce nouvel accident remet en lumière la question de la sécurité routière lors des rassemblements populaires, souvent accompagnés d’excès de vitesse et de comportements dangereux.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’identifier le conducteur en fuite et d’établir les circonstances exactes de ce drame.



À Médinatoul Salam, l’émotion demeure vive. Une famille pleure la perte d’un fils, emporté tragiquement en pleine fête.

