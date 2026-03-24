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Médina Yoro Foulah : saisie de 330 litres de carburant lors d’une opération nocturne


Rédigé le Mercredi 25 Mars 2026 à 05:23 | Lu 52 fois Rédigé par


Une opération menée à Médina Yoro Foulah a permis la saisie de 330 litres d’essence dans le village de Méo-Ndiobène, dans le cadre de la lutte contre les activités illicites.


Médina Yoro Foulah : saisie de 330 litres de carburant lors d’une opération nocturne

 

Dans la nuit du 20 mars 2026, une opération menée par la Brigade de proximité de Médina Yoro Foulah a abouti à la saisie d’une importante quantité de carburant dans le village de Méo-Ndiobène, situé dans la commune de Niaming.
Au cours de cette intervention, les éléments ont mis la main sur onze bidons contenant chacun 30 litres d’essence, soit un total de 330 litres.
Cette action s’inscrit dans le cadre des opérations régulières de sécurisation et de lutte contre les activités illicites dans la zone.



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