Me Habib Vitin et le Mouvement Thiès D’Abord reçus en audience par Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar

Le président du mouvement Thiès D’Abord, Me Habib Vitin, a conduit une délégation de son mouvement auprès de Son Excellence Monseigneur André Guèye à Dakar, dans le cadre d’une visite de courtoisie et de concertation. Cette rencontre, organisée avec l’accord et la bénédiction de Monseigneur Albert Sène, administrateur du diocèse de Thiès, a permis aux responsables du mouvement de recueillir des conseils et orientations dans un contexte national marqué par des défis économiques et sociaux. Selon Me Habib Vitin, cette audience a été l’occasion d’exprimer toute la reconnaissance du mouvement à l’endroit de Monseigneur André Guèye pour son accompagnement constant depuis la création de Thiès D’Abord. Il a notamment rappelé la présence de l’archevêque lors du lancement officiel du mouvement, le 3 octobre dernier au stade Lat Dior de Thiès, un geste qu’il considère comme une marque de confiance et d’estime envers leur initiative citoyenne. Le leader de Thiès D’Abord a souligné l’importance des échanges avec les autorités religieuses, qu’il considère comme des repères essentiels pour la société. « Nous sommes convaincus que les guides religieux peuvent servir de boussole pour la population et pour les acteurs politiques », a-t-il déclaré, précisant que cette démarche de dialogue est régulièrement menée auprès des différentes familles religieuses du pays. Au cours de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées par Monseigneur André Guèye. Parmi celles-ci figurent la promotion de l’éthique en politique, l’humilité dans l’action publique, la persévérance dans le travail ainsi que la recherche permanente de la cohésion nationale. Des valeurs que Me Habib Vitin affirme vouloir intégrer pleinement dans la démarche politique de son mouvement. Le président de Thiès D’Abord a également rappelé que son organisation est reconnue pour son ouverture et son caractère inclusif. Citant Monseigneur Albert Sène, il a indiqué que le mouvement est considéré comme « un laboratoire d’inclusion », regroupant des militants issus de divers horizons politiques, professionnels et sociaux. Sur le plan des actions concrètes, Me Habib Vitin a mis en avant les nombreuses initiatives déjà engagées par le mouvement dans les domaines de l’éducation, de la santé, du soutien aux couches vulnérables ainsi que de l’accompagnement des familles religieuses. Il a réaffirmé la volonté de poursuivre ces actions au service des populations tout en contribuant à la réflexion sur le développement de Thiès et du Sénégal. Abordant les prochaines élections territoriales, le président de Thiès D’Abord a confirmé la participation de son mouvement à cette échéance. Il a annoncé la présentation de candidats dans les différentes communes de la ville de Thiès. Ainsi, un candidat portera les couleurs du mouvement à Thiès-Ouest, un autre Thiès-Nord et à Thiès-Est. Tout en privilégiant une démarche de coalition avec les forces partageant sa vision, Me Habib Vitin a assuré que son mouvement est prêt à aller seul à la conquête des collectivités territoriales si aucun accord n’est trouvé. « Thiès D’Abord est né pour participer aux élections locales et contribuer activement au développement des collectivités », a-t-il conclu. Cette audience avec Monseigneur André Guèye apparaît ainsi comme une étape importante dans la stratégie de Thiès D’Abord, qui entend conjuguer engagement citoyen, valeurs éthiques et ambition politique au service de Thiès et du Sénégal.