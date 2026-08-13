Sur sa page Facebook officielle, Me El Hadji Diouf a réagi à la rumeur en s’adressant directement, de manière sarcastique, à ceux qui ont relayé l’information. Plutôt que de publier un long démenti ou de manifester de l’inquiétude, l’avocat a préféré tourner cette nouvelle fausse alerte en dérision.





Dans son message, il adresse notamment des salutations aux personnes à l’origine de la rumeur et leur souhaite un « bon Vendredi Saint ». Une manière pour lui de montrer qu’il n’entend pas se laisser déstabiliser par ces informations circulant sur les réseaux sociaux.





Une rumeur qui relance un phénomène récurrent

Ce n’est pas la première fois que Me El Hadji Diouf est la cible de publications annonçant des informations alarmantes sur sa personne. Par le passé, des rumeurs l’avaient notamment présenté comme gravement malade, en fauteuil roulant ou encore interpellé par les autorités.





Le 29 mars 2026, dans le contexte de l’affaire Pape Cheikh Diallo, son nom avait également circulé dans des publications faisant état de son arrestation. L’avocat avait alors démenti cette information au micro de Walf FM et annoncé son intention de saisir la justice contre ce qu’il considérait comme une campagne de désinformation.





Cette nouvelle rumeur de décès intervient donc dans un contexte où la diffusion d’informations non vérifiées concernant des personnalités publiques demeure fréquente sur les réseaux sociaux.





Un message au ton particulièrement piquant

Dans sa publication, Me El Hadji Diouf rappelle également, à travers un proverbe, que la méchanceté peut finalement se retourner contre celui qui la pratique. Le ton adopté par l’avocat contraste ainsi avec la gravité de la rumeur qui le concernait.





Aucune source officielle n’a confirmé le décès de Me El Hadji Diouf. Sa propre réaction sur les réseaux sociaux constitue d’ailleurs un démenti clair de cette information.





Une nouvelle alerte sur les fausses informations

La circulation de ce type de rumeur rappelle une nouvelle fois la nécessité de vérifier l’origine d’une information avant de la partager. Les annonces de décès concernant des personnalités publiques peuvent rapidement devenir virales, notamment lorsqu’elles sont relayées sans source fiable.





Pour l’heure, l’identité de la ou des personnes à l’origine de cette nouvelle rumeur n’est pas établie publiquement. Me El Hadji Diouf n’a pas, à ce stade, annoncé de nouvelle procédure judiciaire concernant cet épisode.



L’avocat, connu pour ses interventions médiatiques très tranchées, continue ainsi de faire l’actualité, cette fois malgré lui, après une rumeur annonçant à tort sa disparition.

