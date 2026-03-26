Mbour : une nouvelle prison annoncée pour améliorer les conditions de détention

En déplacement à Mbour, la ministre de la Justice et Garde des sceaux, Yacine Fall, a annoncé la mise en place prochaine d’une nouvelle Maison d’arrêt et de correction dans la localité.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser les infrastructures pénitentiaires. L’objectif est d’offrir de meilleures conditions de détention tout en facilitant la réinsertion sociale des personnes détenues.

Lors de sa visite, la ministre s’est d’abord rendue au tribunal de grande instance avant de parcourir les installations de la structure pénitentiaire existante. Elle a pu inspecter les cellules, échanger avec les détenus à travers leurs représentants, puis discuter avec le personnel pénitentiaire.

À l’issue de cette immersion, elle a relevé une situation de surcharge importante, précisant que cet établissement, conçu pour accueillir 650 personnes, héberge actuellement 915 détenus, encadrés par 81 agents.

Face à ce constat, Yacine Fall a également insisté sur la nécessité de développer des solutions alternatives à l’incarcération, notamment à travers des aménagements de peine.

Cette visite s’est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et judiciaires, dont le gouverneur de Thiès, des responsables de la cour d’appel, ainsi que des représentants de l’administration pénitentiaire et des collectivités territoriales.