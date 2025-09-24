Menu
L'Actualité au Sénégal

Mbour : une dispute de voisinage dégénère en violences sur une femme enceinte


Mardi 30 Septembre 2025


À Mbour, une altercation entre voisins a tourné à l’agression d’une femme enceinte, entraînant la condamnation d’une famille à des peines avec sursis.


Le quartier Diamaguène, à Mbour, a récemment été marqué par une violente affaire de voisinage impliquant une femme enceinte et une famille entière.

Les faits se sont produits dans la soirée du 18 septembre. Tout a commencé lorsqu’un adolescent, frère de la victime, a été agressé par une jeune fille de 16 ans. Alertée par les cris, sa sœur est intervenue pour le défendre, mais la situation a rapidement dégénéré. La mère, le père et l’aînée de la famille de la jeune fille ont rejoint la bagarre et se sont acharnés sur la voisine enceinte, qui a été violemment battue.

Secourue par des riverains, la victime a été transportée à l’hôpital où un certificat médical de 7 jours d’incapacité temporaire de travail lui a été délivré. Elle a ensuite porté plainte, ce qui a conduit à l’arrestation des agresseurs.

La mineure impliquée doit être jugée par le Tribunal pour enfants, tandis que ses parents et sa sœur ont comparu devant le Tribunal d’instance. Malgré leurs dénégations, ils ont été reconnus coupables et condamnés à trois mois de prison avec sursis, après que la victime a accepté de leur accorder son pardon.




