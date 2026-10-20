Mbour : un vigile de 72 ans jugé pour des attouchements présumés sur une élève de 11 ans, délibéré le 20 novembre

Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:17 | Lu 57 fois Rédigé par SEYELATYR

À Mbour, un vigile de 72 ans a comparu devant la chambre criminelle pour des attouchements présumés sur une élève de 11 ans, selon PressAfrik citant le journal L’Observateur. Le tribunal a renvoyé l’affaire en délibéré au 20 novembre.





Un vigile âgé de 72 ans a été jugé à Mbour pour des faits présumés d’attouchements sur une élève de 11 ans, d’après PressAfrik, qui rapporte des informations publiées par L’Observateur. Le délibéré a été fixé au 20 novembre.

Selon le même récit, l’homme, présenté comme détenu depuis 2022 à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, a comparu « vendredi dernier » devant la chambre criminelle. L’affaire remonte au 7 mai 2022 : l’enfant aurait confié à sa mère avoir été isolée derrière des classes au moment de la sortie. La mère l’aurait conduite à l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour pour des examens, avant de déposer plainte au commissariat de Saly, toujours selon PressAfrik.

À l’audience, l’accusé a contesté les faits et a évoqué un complot, tandis que la partie civile a maintenu ses déclarations recueillies lors de l’enquête préliminaire. Le procureur a requis l’application de la loi, rapporte la même source.



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