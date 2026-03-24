Mbour : un taximan jugé après un vol commis dans un bar

À Mbour, une affaire relayée par le journal L’Observateur met en lumière un fait survenu dans un établissement de Saly Portudal, impliquant un chauffeur de taxi et père de famille.

Les événements se sont déroulés au début du mois de mars, lorsqu’une altercation a éclaté entre plusieurs clients dans un bar. Profitant de la confusion, l’individu s’est mêlé à la situation en donnant l’impression de vouloir calmer les tensions. C’est dans ce contexte qu’il s’est emparé du téléphone portable appartenant à un serveur, sans se rendre compte qu’il était filmé par un système de surveillance.

Pensant ne pas être identifié, il est revenu plus tard dans la soirée dans le même lieu. Entre-temps, les images avaient permis de le reconnaître. Il a alors été interpellé sur place, puis remis aux forces de l’ordre avant d’être placé en détention à Mbour.

Lors de son passage devant le tribunal d’instance, la victime a déclaré avoir perdu, en plus du téléphone estimé à 120 000 FCFA, une somme de 8 000 FCFA. Dans un premier temps, le prévenu a contesté les faits, avant de reconnaître finalement la prise du téléphone, tout en niant la disparition de l’argent.

Il a expliqué avoir cédé l’appareil à un prix très inférieur à sa valeur afin de se procurer du carburant pour poursuivre son activité professionnelle.

Malgré sa demande de clémence fondée sur ses difficultés financières et sa situation familiale, le ministère public a requis une peine de six mois de prison ferme. La décision du tribunal est attendue le 26 mars.



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