L'Actualité au Sénégal

Mbour : un père vole la recette d’un jeune charretier pour payer l’école de son fils et écope de 3 mois ferme


Rédigé le Mercredi 7 Janvier 2026 à 17:34 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Mbour, la détresse sociale n’a pas pesé sur le verdict. S. Ba, 54 ans, a été condamné à trois mois de prison ferme pour avoir dérobé la recette journalière d’un jeune charretier afin de payer la scolarité de son fils.


Les faits sont simples mais troublants. Selon L’Observateur, S. Ba a soutiré 40 500 FCFA à A. Dieng, 22 ans, vendeur de foin dans les rues de Mbour. Pour tromper sa victime, il s’est présenté comme un client potentiel, promettant de devenir son plus grand acheteur si la marchandise était de qualité.

Le vol a eu lieu devant une école privée, où S. Ba a prétendu avoir besoin d’argent en attendant de changer des billets en euros. Confiant, A. Dieng lui a remis sa recette. S. Ba a ensuite disparu.

Les forces de l’ordre ont rapidement retrouvé le prévenu à Malicounda. À la barre, il a reconnu avoir pris l’argent pour régler la mensualité de son fils, mais a tenté de minimiser sa responsabilité. Le tribunal ne l’a pas cru.

S. Ba a été condamné à trois mois de prison ferme, à rembourser la somme volée et à verser 20 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.



Lat Soukabé Fall

