Mbour : un pêcheur tué par la foudre en pleine mer


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025


À Mbour, un pêcheur d’une quarantaine d’années a perdu la vie lundi soir après avoir été frappé par la foudre alors qu’il tentait d’amarrer sa pirogue. Son corps a été retrouvé dans la nuit.


Un drame a frappé la commune de Mbour lundi soir. Un pêcheur d’une quarantaine d’années a perdu la vie après avoir été touché par la foudre. L’accident est survenu aux alentours de 19 h, alors qu’un violent orage s’abattait sur la côte.

Après avoir débarqué la pêche du jour avec son équipage, il est retourné seul en mer pour amarrer sa pirogue. C’est à ce moment qu’un éclair est tombé à proximité, le projetant violemment dans l’océan. Un compagnon, témoin de la scène depuis la plage, a aussitôt donné l’alerte. Les sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour les recherches, et ce n’est que tard dans la nuit que le corps a été retrouvé avant d’être acheminé à l’hôpital pour autopsie.

La disparition de ce pêcheur laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants, plongeant sa famille ainsi que la communauté des pêcheurs de Mbour dans une profonde consternation.

