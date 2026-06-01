Mbour : un marchand ambulant arrêté après des accusations d’attouchements sur une fillette de 10 ans

Selon les informations rapportées, les faits se seraient déroulés le jour de la Tabaski dans le quartier ONCAD de Mbour. La victime présumée, Y. Sène, se trouvait en compagnie d'une amie lorsque le suspect l'aurait attirée dans sa chambre.





D'après la plainte déposée par son père, M. Sène, commerçant de profession, le marchand ambulant aurait remis à l'enfant un billet de 1 000 francs CFA présenté comme un « ndéweneul » avant de lui faire subir des attouchements. La présence de l'amie de la fillette aurait toutefois permis aux deux enfants de réagir rapidement.





Les deux fillettes ont réussi à quitter les lieux avant d'informer les parents de la victime. Alerté, le père a aussitôt saisi les services de police qui ont ouvert une enquête.





Les investigations menées par les enquêteurs ont conduit à l'interpellation du suspect. Selon les premiers éléments de l'enquête relayés par la presse, M. Niang aurait reconnu les faits lors de son audition préliminaire. Il aurait toutefois tenté de justifier son comportement en affirmant avoir agi « sous l'emprise de satan ».





Cette déclaration n'a pas empêché les autorités de poursuivre les investigations. Le suspect reste en garde à vue tandis que les enquêteurs poursuivent les auditions et les vérifications nécessaires avant une éventuelle présentation devant le parquet.





Cette affaire a suscité une vive émotion à Mbour, où de nombreux habitants appellent à une application rigoureuse de la loi afin de protéger les enfants contre toutes formes de violences et d'abus. Les autorités rappellent également aux parents l'importance de sensibiliser les mineurs aux comportements à risque et de signaler immédiatement tout acte suspect aux forces de sécurité.

