Hajj 2026 : le premier vol de retour des pèlerins sénégalais accueilli à l’AIBD





Le premier vol officiel de retour des pèlerins sénégalais transportés par Air Sénégal depuis la Mecque est arrivé dimanche vers 16 heures à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). L’appareil transportait 410 pèlerins.

Selon le Directeur général adjoint chargé des opérations d’Air Sénégal, Farba Diouf, ce vol marque le début du programme de retour mis en place par la compagnie. Au total, 24 vols sont prévus entre le 31 mai et le 10 juin 2026 pour assurer le rapatriement des pèlerins.

Il a indiqué que la phase aller s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident majeur ni retard important, tout en soulignant les performances enregistrées en matière de régularité et de ponctualité des vols. Le même dispositif sera maintenu pour la phase retour afin de garantir de bonnes conditions de voyage aux pèlerins.

Interrogés à leur arrivée, plusieurs pèlerins ont salué la qualité de l’organisation. Abdoul Wahab Gaye a estimé que le hajj 2026 s’est déroulé dans d’excellentes conditions et a félicité Air Sénégal pour les mesures prises afin d’assurer le bon déroulement du voyage.

De son côté, Adja Aïda Kandji a reconnu que le pèlerinage a été exigeant, tout en appréciant le respect des horaires par la compagnie aérienne. Elle a également relevé la mise à disposition de valises, une mesure qui a facilité les formalités et permis un gain de temps.

Pour l’édition 2026 du hajj, le Sénégal a obtenu un quota de 12 860 pèlerins. Près de 11 000 d’entre eux ont voyagé par l’intermédiaire d’agences privées, tandis que 1 860 ont été encadrés par la Délégation générale aux lieux saints de l’islam. Les femmes représentent 65 % de l’effectif total des pèlerins sénégalais.