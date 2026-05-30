Le Sénégal propose la candidature du Général Birame Diop à la Commission de la CEDEAO





Le gouvernement du Sénégal a officiellement soumis la candidature du Général Birame Diop à la Commission de la CEDEAO. L’annonce a été faite dans un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur en date du 31 mai 2026.

Le Général Diop dispose d’une expérience reconnue dans les domaines de la sécurité et de la gouvernance. Il a notamment mené des travaux de recherche sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne au sein du National Endowment for Democracy et du Woodrow Wilson Center à Washington DC.

Il est également à l’origine de l’Institut africain pour le secteur de la sécurité, devenu par la suite Partners Sénégal, une structure consacrée au développement des capacités stratégiques sur le continent africain.

Dans le cadre d’initiatives soutenues par l’Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), il a participé à plusieurs processus de réforme du secteur de la sécurité en Afrique. Son action a notamment porté sur l’accompagnement des équipes chargées de l’élaboration des Politiques nationales de défense et de sécurité dans différents pays.

Son parcours militaire l’a conduit à se former à l’École royale de l’air de Marrakech, à l’Air University des États-Unis ainsi qu’à l’École de guerre de Paris. Cette formation est complétée par des travaux académiques consacrés à la diplomatie et aux relations internationales.

Selon les autorités sénégalaises, l’expérience, la vision stratégique et l’engagement panafricain du Général Birame Diop représentent des atouts importants dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires et institutionnels.

Le Sénégal affirme sa confiance dans la capacité du Général Diop à exercer des responsabilités au sein de la CEDEAO avec compétence, impartialité et dévouement, au service des populations de la région.