Lam-Lam : trois morts dans une collision tragique entre un bus, une Jakarta et un « Cheikhou Chérifou »

Selon les témoignages recueillis sur les lieux, la moto-Jakarta circulait dans le même sens que le bus lorsqu'elle a entrepris un dépassement. Au cours de cette manœuvre, le conducteur de la moto s'est retrouvé face à un véhicule « Cheikhou Chérifou » arrivant en sens inverse.





La collision frontale entre la moto et le minibus a été particulièrement violente. Sous la force de l'impact, le chauffeur du « Cheikhou Chérifou » a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé percuter le bus circulant sur la chaussée.





Le bilan provisoire est lourd. Le conducteur de la moto-Jakarta a perdu la vie sur le coup, tout comme le chauffeur du « Cheikhou Chérifou ». Une passagère du bus figure également parmi les victimes décédées. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans l'accident, notamment le chauffeur du bus et des passagers des deux véhicules. Certaines victimes seraient dans un état préoccupant.





Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour secourir les blessés et les évacuer vers les structures sanitaires de la région de Thiès. Les forces de l'ordre ont procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances du drame.





Ce nouvel accident remet au premier plan la question de l'insécurité routière sur les grands axes du Sénégal. Les dépassements dangereux, le non-respect des règles de circulation et la cohabitation difficile entre motos et véhicules de transport sont régulièrement pointés du doigt comme des facteurs aggravants des accidents mortels.

