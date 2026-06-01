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Mboro-sur-Mer : un adolescent de 16 ans disparaît dans les vagues


Rédigé le Lundi 1 Juin 2026 à 14:29 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame s’est produit dimanche en fin d’après-midi sur la plage de Mboro-sur-Mer, dans le département de Tivaouane. Un adolescent âgé de 16 ans est porté disparu après avoir été emporté par de puissants courants marins alors qu’il se baignait avec ses amis.


Mboro-sur-Mer : un adolescent de 16 ans disparaît dans les vagues

Selon les informations recueillies, la victime, élève résidant à Tivaouane, s’était rendue à la plage de Mboro-sur-Mer, également connue sous le nom de « Benno-sur-Mer », pour profiter d’une sortie de détente avec plusieurs camarades. Alors qu’ils se baignaient dans l’océan, le jeune garçon a soudainement été entraîné vers le large par de forts courants.
 

Ses compagnons, impuissants face à la violence des vagues, ont immédiatement alerté les secours. Malgré les premières tentatives pour lui porter assistance, l’adolescent n’a pas pu être retrouvé.
 

Depuis l’annonce de sa disparition, les recherches se poursuivent activement dans la zone. Les secours, appuyés par les autorités locales et des volontaires, restent mobilisés dans l’espoir de retrouver le jeune garçon.
 

Ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité des baignades sur certaines plages du littoral sénégalais. Chaque année, plusieurs accidents similaires sont enregistrés à cause des courants marins particulièrement dangereux dans certaines zones côtières.
 

Les autorités invitent une nouvelle fois les populations, notamment les jeunes en cette période de fortes chaleurs, à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité avant toute baignade.
 

L’émotion est vive à Tivaouane et à Mboro-sur-Mer, où les proches de l’adolescent restent suspendus aux résultats des recherches.



Lat Soukabé Fall

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