Mbour : un homme vole et revend les biens de sa mère pour se rendre au Magal de Touba





Un fait insolite a secoué Mbour, où un père de famille a dépossédé sa propre mère pour se rendre au Grand Magal de Touba.



Le 11 août, profitant de l’absence de sa mère déjà partie à Touba, Serigne Mbacké W., marchand ambulant domicilié à Thiocé-Est, a fracturé la porte de sa chambre et emporté plusieurs biens : un lit, un ventilateur, une bonbonne de gaz et un téléviseur.



Il a aussitôt revendu le tout à vil prix dans le quartier Oncad : le lit pour 5 000 FCFA, le ventilateur pour 8 000 FCFA, la bonbonne pour 3 000 FCFA et la télévision pour 20 000 FCFA. Avec cette somme, il a pris la route de Touba.



À son retour le 16 août, sa mère a découvert sa chambre vidée et, pensant à un cambriolage, a porté plainte au commissariat de Diameguène. L’enquête a révélé que l’auteur n’était autre que son fils. Interpellé, il a reconnu les faits et dénoncé ses receleurs, rapidement arrêtés.



Devant le tribunal d’instance de Mbour, le prévenu a tenté de se justifier en affirmant qu’il était ivre au moment du vol. Des arguments rejetés par le président et le procureur, qui ont condamné son comportement et celui des receleurs.



Le verdict a finalement retenu une peine d’un an de prison avec sursis pour Serigne Mbacké W., tandis que ses complices ont écopé de trois mois avec sursis.



dakaractu

