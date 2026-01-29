Menu
Mbour : un chantier paralysé après une découverte troublante


Rédigé le Mercredi 4 Février 2026 à 13:36 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène glaçante a interrompu les travaux sur un chantier situé derrière le tribunal de Mbour. Des ouvriers ont découvert un sachet plastique au contenu suspect, provoquant l’arrêt immédiat des activités et l’alerte des forces de sécurité.


À leur arrivée, les éléments de la police ont procédé au bouclage de la zone afin de sécuriser les lieux.

Les premières constatations laissent penser à une découverte macabre, bien que les autorités restent prudentes en attendant les résultats des analyses.
Une enquête a été ouverte pour déterminer la nature exacte du contenu et établir les responsabilités. L’affaire a suscité une vive émotion parmi les riverains, déjà marqués par la recrudescence de faits divers dans la zone.


