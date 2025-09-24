Mbour : plus de 60 personnes interpellées lors d’une vaste opération de sécurisation





Une importante opération de sécurisation a été menée dans la nuit de mardi à mercredi à Mbour, aboutissant à l’arrestation de plus d’une soixantaine de personnes et à l’immobilisation de plusieurs véhicules, a appris l’APS auprès du commissaire central, Barra Niang.



L’opération, qualifiée de “grande envergure”, a été coordonnée par le commissariat central de Mbour, en collaboration avec ceux de Saly et Diamaguène, avec l’appui du Groupement mobile d’intervention (GMI) et de la brigade de recherches de la gendarmerie.



Selon le commissaire Niang, cette descente vise à renforcer la sécurité des personnes et des biens face à la recrudescence de la délinquance dans certaines zones sensibles. Plusieurs quartiers de Mbour et de Saly ont ainsi été ciblés.



“Nous voulons faire disparaître ce sentiment d’insécurité qui s’installe progressivement. Parfois, la perception du danger dépasse la réalité. Une présence policière visible est indispensable pour rassurer la population”, a expliqué le responsable de la sécurité publique.



Le commissaire Barra Niang a enfin assuré que de telles opérations seront régulièrement reconduites, afin de maintenir un climat de sécurité durable dans la région.

