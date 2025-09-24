Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mbour : plus de 60 personnes interpellées lors d’une vaste opération de sécurisation


Rédigé le Jeudi 9 Octobre 2025 à 09:55 | Lu 37 fois Rédigé par


La police de Mbour a arrêté plus de soixante individus et immobilisé plusieurs véhicules lors d’une opération nocturne de sécurisation menée avec le GMI et la gendarmerie.


Mbour : plus de 60 personnes interpellées lors d’une vaste opération de sécurisation

 

Une importante opération de sécurisation a été menée dans la nuit de mardi à mercredi à Mbour, aboutissant à l’arrestation de plus d’une soixantaine de personnes et à l’immobilisation de plusieurs véhicules, a appris l’APS auprès du commissaire central, Barra Niang.

L’opération, qualifiée de “grande envergure”, a été coordonnée par le commissariat central de Mbour, en collaboration avec ceux de Saly et Diamaguène, avec l’appui du Groupement mobile d’intervention (GMI) et de la brigade de recherches de la gendarmerie.

Selon le commissaire Niang, cette descente vise à renforcer la sécurité des personnes et des biens face à la recrudescence de la délinquance dans certaines zones sensibles. Plusieurs quartiers de Mbour et de Saly ont ainsi été ciblés.

“Nous voulons faire disparaître ce sentiment d’insécurité qui s’installe progressivement. Parfois, la perception du danger dépasse la réalité. Une présence policière visible est indispensable pour rassurer la population”, a expliqué le responsable de la sécurité publique.

Le commissaire Barra Niang a enfin assuré que de telles opérations seront régulièrement reconduites, afin de maintenir un climat de sécurité durable dans la région.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags