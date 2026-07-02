La coopération entre la ville de Thiès et la ville russe de Sébastopol continue de se renforcer à travers plusieurs projets, dont la création d'un jardin public symbolisant les liens entre les deux collectivités.

Prévu à proximité du stade Maniang Soumaré, le futur espace sera aménagé avec des éléments rappelant le patrimoine historique et culturel des deux villes. Le projet, élaboré depuis plusieurs années par des architectes sénégalais et russes, intégrera notamment des références à l'histoire ferroviaire de Thiès, à la culture sérère ainsi qu'au patrimoine de Sébastopol. Les grandes orientations de l'aménagement ont désormais été arrêtées et les autorités municipales souhaitent privilégier la main-d'œuvre locale pour sa réalisation.

Cette coopération ne se limite pas à ce projet d'infrastructure. Elle a déjà permis à sept étudiants de poursuivre leurs études grâce à des bourses accordées à l'Université d'État de Sébastopol. Des partenariats sont également annoncés entre cette université et l'Université Iba Der Thiam de Thiès, ainsi qu'entre un collège de Sébastopol et le lycée Amary Ndack Seck de Thiès.

En visite à Thiès, l'ambassadeur de Russie au Sénégal s'est félicité de l'évolution de cette coopération, estimant qu'elle se concrétise progressivement grâce aux projets engagés entre les deux villes. Il a également salué les efforts des autorités municipales et exprimé le souhait de voir le projet de jardin public aboutir prochainement.

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