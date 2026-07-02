Le Comité chargé du suivi des recommandations issues des audits fonciers a annoncé une accélération du processus de levée des suspensions de travaux concernant plusieurs lotissements, plans d'urbanisme de détail et pôles urbains situés dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis.

Selon une note des services de la Primature, cette procédure a déjà permis à de nombreux bénéficiaires disposant de titres fonciers réguliers et acquis de bonne foi de prendre possession de leurs parcelles.

Les mesures de suspension, mises en place en 2024 dans l'attente des conclusions des audits fonciers, concernaient plusieurs lotissements, des plans d'urbanisme de détail ainsi que différents pôles urbains et le site de Ndiebène Gandiole.

Le Comité rappelle également que des décrets d'utilité publique ont été adoptés et que certains plans d'urbanisme de détail ont été annulés, notamment à Nouvelle-Ville de Thiès ainsi que sur une partie des secteurs de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh comprise entre la Voie de dégagement nord (VDN) et l'océan.

À la suite des directives du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, le Premier ministre a demandé au Comité d'achever, durant le second semestre de l'année, les actes administratifs, les arbitrages et les états des lieux nécessaires afin de poursuivre la levée progressive des suspensions.

Cette mesure concerne exclusivement les détenteurs de titres d'occupation réguliers ne présentant aucune irrégularité, notamment en matière d'attribution de plusieurs parcelles.

Le Comité précise que les personnes concernées seront informées des démarches à accomplir pour déposer, si nécessaire, une demande de mainlevée ou de régularisation dans les délais fixés.

En attendant, les autorités demandent aux propriétaires de ne reprendre aucun chantier sans autorisation préalable, rappelant que tout non-respect de cette consigne pourra entraîner des sanctions. Le Secrétariat du Comité reste disponible pour fournir des informations complémentaires auprès des services compétents.