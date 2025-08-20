Mbour paralysée par les pluies : routes inondées et circulation perturbée





Les fortes pluies tombées lundi sur la Petite-Côte continuent de perturber la circulation dans plusieurs quartiers de Mbour (ouest), où de nombreuses routes demeurent inondées, a constaté l’APS.



Ces précipitations ont accentué la dégradation de certains axes déjà fragilisés par des nids-de-poule, comme le prolongement de la route nationale menant vers Joal, au niveau de la mairie de Mbour. À cet endroit, les eaux recouvrent entièrement la chaussée et ralentissent la circulation sur cet axe stratégique du centre-ville.



“Notre travail est à l’arrêt. Parfois, nous préférons garer nos voitures plutôt que de transporter des clients et traverser ces marigots”, explique Daouda Ndour, chauffeur de taxi “clando”. La situation est similaire au quartier Gounass de Grand-Mbour, où la route vers Saly Carrefour est submergée, ainsi qu’à la gare routière de Mbour, notamment sur la voie située derrière le magasin Auchan.



Le même constat s’impose dans la majorité des axes secondaires des quartiers périphériques. “C’est une situation déplorable qui mérite des solutions urgentes pour soulager les populations”, estime Birane Guèye, taximan stationné près de l’hôtel de ville.



Les conducteurs de taxis “clando” disent être particulièrement touchés. “C’est très difficile pour nous, car nous devons attendre l’évacuation de l’eau avant de reprendre nos activités”, confie encore Daouda Ndour, évoquant aussi les risques de panne liés aux eaux stagnantes.



Pour Birane Guèye, la solution réside dans “la mise en place d’une canalisation permettant d’évacuer directement l’eau vers la mer”.



Selon Pape Walile Ba, chef du service technique de la commune, ces inondations s’expliquent par l’accumulation de sable transporté par les eaux de ruissellement, qui finit par boucher les canalisations. “Il y a des zones où la situation peut être réglée facilement grâce à une canalisation d’évacuation, mais il existe aussi des zones qui n’en disposent pas”, précise-t-il.



M. Ba assure toutefois que la mairie travaille à trouver les moyens nécessaires pour curer les canalisations et soulager les populations.



aps

