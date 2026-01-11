Menu
L'Actualité au Sénégal

Mbour : neuf véhicules vendus comme ferraille, un retraité lourdement lésé


Rédigé le Jeudi 22 Janvier 2026 à 18:16 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Selon les informations recueillies, l’homme aurait profité de l’absence de la victime pour opérer son forfait. Les véhicules, certains anciens modèles encore en bon état, ont été démontés et vendus morceau par morceau à des ferrailleurs de la ville. Le préjudice financier pour le retraité est considérable, et le choc émotionnel reste profond.


Mbour : neuf véhicules vendus comme ferraille, un retraité lourdement lésé

Interrogé par les autorités, l’accusé a tenté de justifier ses actes par ses difficultés financières et la précarité qui le touche depuis plusieurs années. Une défense qui peine à convaincre face à l’ampleur du vol et à la planification apparente de l’opération.
 

Cette affaire illustre à la fois les conséquences dramatiques de la précarité sur certaines familles, mais aussi la perte des repères moraux qui peut pousser un individu à commettre des actes d’une telle gravité. Les autorités locales ont ouvert une enquête et promettent de traduire l’accusé devant la justice afin que la victime obtienne réparation.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 22 Janvier 2026 - 18:10 Mbour : vols, trahisons et chute morale

Mardi 20 Janvier 2026 - 13:12 Thiès : violences et insultes au cœur d’une audience correctionnelle

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags