Mbour : neuf véhicules vendus comme ferraille, un retraité lourdement lésé

Interrogé par les autorités, l’accusé a tenté de justifier ses actes par ses difficultés financières et la précarité qui le touche depuis plusieurs années. Une défense qui peine à convaincre face à l’ampleur du vol et à la planification apparente de l’opération.





Cette affaire illustre à la fois les conséquences dramatiques de la précarité sur certaines familles, mais aussi la perte des repères moraux qui peut pousser un individu à commettre des actes d’une telle gravité. Les autorités locales ont ouvert une enquête et promettent de traduire l’accusé devant la justice afin que la victime obtienne réparation.

