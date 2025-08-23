Mbour : démantèlement d’un réseau de drogue, 430 képas de Kush saisis



Après plusieurs mois d’enquête, la police de Mbour a mis fin aux activités d’un important réseau de trafic de drogue. Le principal suspect, Kamara, a été arrêté en plein centre-ville alors qu’il s’apprêtait à livrer 430 képas de Kush, une drogue dure très recherchée.



Selon L’Observateur, cette interpellation a été menée par la Brigade de recherches du commissariat central après trois mois de filature et de surveillances discrètes. L’opération, minutieusement préparée, s’est déroulée sans incident.



Placée en garde à vue, Kamara a livré aux enquêteurs le nom de son fournisseur présumé, « Amza », basé à Diamniadio. Il sera présenté au parquet pour détention, offre et cession de drogue dure. Les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau actif entre Mbour, Saly, Nianing et Joal, précise le quotidien du Groupe futurs médias.



