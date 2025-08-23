Menu
Mbour : démantèlement d’un réseau de drogue, 430 képas de Kush saisis


La police de Mbour arrête Kamara avec 430 képas de Kush après trois mois de filature. Son fournisseur présumé, basé à Diamniadio, est activement recherché.


Après plusieurs mois d’enquête, la police de Mbour a mis fin aux activités d’un important réseau de trafic de drogue. Le principal suspect, Kamara, a été arrêté en plein centre-ville alors qu’il s’apprêtait à livrer 430 képas de Kush, une drogue dure très recherchée.

Selon L’Observateur, cette interpellation a été menée par la Brigade de recherches du commissariat central après trois mois de filature et de surveillances discrètes. L’opération, minutieusement préparée, s’est déroulée sans incident.

Placée en garde à vue, Kamara a livré aux enquêteurs le nom de son fournisseur présumé, « Amza », basé à Diamniadio. Il sera présenté au parquet pour détention, offre et cession de drogue dure. Les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau actif entre Mbour, Saly, Nianing et Joal, précise le quotidien du Groupe futurs médias.

