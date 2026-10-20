Trente bacheliers du département de Mbour ont reçu des bourses d’études pour poursuivre leur cursus au Royaume du Maroc, à l’occasion d’une cérémonie organisée le 19 octobre 2026 à Ndiaganiao, rapporte PressAfrik.
D’après le média, l’information a été donnée par Massamba Diouf, présenté comme directeur de la coopération et du partenariat du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Il a indiqué que ces bourses, attribuées à des élèves ayant réalisé de bonnes performances au baccalauréat (notamment avec des mentions), concernent des lauréats issus de plusieurs établissements, dont les lycées Demba Diop, Thiadiaye, Nguékhokh et Ndiaganiao.
PressAfrik rapporte également que certains élèves initialement retenus se seraient désistés après une réussite à des concours nationaux. Selon Massamba Diouf, ces places n’auraient pas été réattribuées, les bourses étant nominatives.
Enfin, PressAfrik indique, en citant l’APS, que le chef de l’État ambitionnerait d’étendre ce dispositif à l’ensemble du territoire national.
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Mbour : 30 bourses d’études au Maroc remises à Ndiaganiao
Selon PressAfrik, une cérémonie de remise de 30 bourses d’études pour le Maroc s’est tenue le 19 octobre 2026 à Ndiaganiao, dans le département de Mbour. Ces bourses sont présentées comme octroyées par le président Bassirou Diomaye Faye à des bacheliers ayant obtenu de bons résultats.
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