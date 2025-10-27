Mboro : un jeune de 21 ans lynché à Ndong, accusé d’avoir volé des câbles solaires

Selon des témoins, Abdoulaye Diop aurait été aperçu dans un champ où étaient installés des panneaux et câbles solaires utilisés pour alimenter des pompes d’irrigation. Pris en flagrant délit présumé, il a été poursuivi par un groupe d’habitants en colère. Ces derniers l’ont rattrapé avant de le frapper à mort, sans attendre l’intervention des forces de sécurité.



Alertés, les gendarmes de Mboro se sont rendus sur les lieux, mais le jeune homme était déjà décédé. Son corps sans vie a été évacué vers la morgue de l’hôpital de Tivaouane pour autopsie.

La brigade de recherches a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire et identifier les auteurs du lynchage.



Ce drame relance la question de la justice populaire qui, malgré les appels répétés des autorités, continue de faire des victimes dans plusieurs localités du pays.

À Mboro, la consternation est totale : certains dénoncent la brutalité de l’acte, tandis que d’autres évoquent la recrudescence des vols de matériel solaire dans la zone agricole.

