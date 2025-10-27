Menu
L'Actualité au Sénégal

Mboro : un jeune de 21 ans lynché à Ndong, accusé d’avoir volé des câbles solaires


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 18:28 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame atroce s’est produit dans la soirée du mardi 11 novembre 2025 à Ndong, un village situé à environ 4 kilomètres de Mboro, dans le département de Tivaouane.
Un jeune homme du nom de Abdoulaye Diop, âgé de 21 ans et originaire du quartier Touba Mboro, a été violemment lynché par des habitants après avoir été accusé de couper et de voler des câbles solaires.


Selon des témoins, Abdoulaye Diop aurait été aperçu dans un champ où étaient installés des panneaux et câbles solaires utilisés pour alimenter des pompes d’irrigation. Pris en flagrant délit présumé, il a été poursuivi par un groupe d’habitants en colère. Ces derniers l’ont rattrapé avant de le frapper à mort, sans attendre l’intervention des forces de sécurité.

Alertés, les gendarmes de Mboro se sont rendus sur les lieux, mais le jeune homme était déjà décédé. Son corps sans vie a été évacué vers la morgue de l’hôpital de Tivaouane pour autopsie.
La brigade de recherches a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire et identifier les auteurs du lynchage.

Ce drame relance la question de la justice populaire qui, malgré les appels répétés des autorités, continue de faire des victimes dans plusieurs localités du pays.
À Mboro, la consternation est totale : certains dénoncent la brutalité de l’acte, tandis que d’autres évoquent la recrudescence des vols de matériel solaire dans la zone agricole.



Lat Soukabé Fall

