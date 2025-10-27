Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 14:39


Les exportations du Sénégal atteignent 420,8 milliards FCFA en septembre 2025, portées par la hausse des ventes de produits pétroliers et marins, tandis que le déficit commercial se réduit à -81,9 milliards FCFA.


Les échanges extérieurs du Sénégal ont enregistré une évolution positive en septembre 2025, avec une hausse de 4 % des exportations, selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Les exportations ont atteint 420,8 milliards de FCFA, contre 404,7 milliards en août, soit leur plus haut niveau depuis le début de l’année. Cette progression s’explique par la forte augmentation des ventes de produits pétroliers hors pétrole brut (95,3 milliards contre 64,6 milliards le mois précédent), ainsi que par les bonnes performances des crustacés, mollusques, coquillages, titane et conserves de poisson.

En revanche, les importations ont reculé de 2,9 %, passant de 517,4 à 502,7 milliards de FCFA, en raison d’une baisse des achats de riz, produits pharmaceutiques, véhicules terrestres et produits pétroliers, malgré une légère hausse des importations de bois, fruits et légumes.

Cette évolution a permis une amélioration du solde commercial, qui s’établit à -81,9 milliards de FCFA, contre -112,8 milliards le mois précédent. Le déficit s’est réduit notamment vis-à-vis de la France, des États-Unis et du Brésil, tandis que l’excédent commercial s’est renforcé avec le Mali, l’Espagne et la Guinée.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le déficit commercial cumulé s’élève à -1 126,9 milliards de FCFA, contre -2 468,2 milliards sur la même période en 2024, soit une amélioration notable.

Les principaux partenaires commerciaux du Sénégal restent le Mali (20,1 % des exportations), suivi de l’Italie (10,9 %), de l’Espagne (10,6 %), des Pays-Bas (9,7 %), de la France (8,1 %) et de la Suisse (6,2 %).




