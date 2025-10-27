Guédiawaye : le faux marabout de TikTok arrêté pour viol et charlatanisme

Tout commence avec C. Diouf, une Sénégalaise installée au Maroc et souffrant de douleurs persistantes à la gorge. En parcourant TikTok, elle tombe sur les vidéos de Khadim Thioune, présenté comme un marabout “puissant”, capable de soigner à distance grâce à des rituels spirituels.

Séduite par son discours mystique, elle le contacte. La consultation est fixée à 5 000 F CFA, un tarif symbolique qui la rassure.



Mais très vite, le soi-disant guérisseur prétend que le mal dont elle souffre “n’est pas naturel” et que des esprits “l’habitent”.



« Vous êtes possédée, il faut venir au Sénégal pour être purifiée », lui ordonne-t-il d’une voix persuasive.



Croyant sauver sa santé, la jeune femme se rend à Louga, où réside le “marabout”. À son arrivée, Khadim Thioune exige 32 000 F CFA supplémentaires, prétextant l’achat d’un “percal” et d’une “pintade” pour chasser les mauvais esprits.

Tout semble suivre un rituel traditionnel — jusqu’à ce que le charlatan décide de pénétrer dans l’intimité de la victime, sous prétexte “d’empêcher les djinns de voler les gris-gris”.



Une fois chez elle, Khadim Thioune lui tend un verre d’eau à boire, affirmant qu’il s’agit d’un élixir de purification.

Quelques minutes plus tard, C. Diouf est prise de vertiges avant de perdre connaissance.

À son réveil, le marabout avait disparu. En état de choc, elle découvre des traces suspectes sur ses parties intimes.



Lorsqu’elle le contacte pour des explications, la réponse du “guérisseur” glace le sang :



« Ce que je t’ai fait fait partie du traitement spirituel. »



Alertée, la police de Guédiawaye ouvre une enquête. Après plusieurs jours de filature, Khadim Thioune est arrêté.

Il nie d’abord les faits, affirmant entretenir une relation amoureuse avec la plaignante qu’il présente comme “sa copine”.



Mais confronté à la victime, il finit par craquer et avoue le viol.



« Les djinns que je combattais m’ont retourné », ose-t-il déclarer aux enquêteurs, comme ultime excuse.



Une justification absurde qui achève de révéler la perversité du personnage : un escroc mystique doublé d’un prédateur sexuel, caché derrière un masque de spiritualité.



Les autorités appellent désormais à plus de vigilance face aux pseudo-thérapeutes qui pullulent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook.

Sous couvert de guérison, certains usent de manipulations spirituelles pour abuser psychologiquement et financièrement de leurs victimes.



Le commissariat de Guédiawaye poursuit les investigations pour identifier d’éventuelles autres victimes du faux guérisseur, dont les vidéos ont été vues par des milliers d’internautes.



Au terme de son interrogatoire, Khadim Thioune a demandé pardon à sa victime, évoquant une “faiblesse passagère”.

Mais pour la justice, le masque est tombé : ce n’est pas un marabout, c’est un prédateur sexuel déguisé en homme de foi.



Son arrestation relance le débat sur la responsabilité des plateformes en ligne face à la prolifération de ces “marabouts 2.0”, qui transforment la spiritualité en un outil d’exploitation et de violence.

