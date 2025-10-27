Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022





Le G7 de l’éducation, qui regroupe plusieurs syndicats représentatifs du secteur, dont le CUSEMS, le SAEMSS, l’UDEN et le SELS, a exprimé son mécontentement face au silence et au laxisme des autorités concernant le non-respect des accords conclus en 2022.



Dans un communiqué, les syndicats dénoncent le retard observé dans la mise en œuvre de plusieurs points essentiels, notamment :



la signature des décrets relatifs à la révision du statut des décisionnaires et à l’amélioration des pensions de retraite ;

la fin des surimpositions sur les rappels dus aux enseignants ;

le parachèvement de la formation diplômante universelle (FDU) ;

la mise à disposition effective des parcelles d’habitation attribuées aux syndicats.

Les organisations syndicales réclament également le paiement des indemnités liées aux différents examens, à la participation des intervenants extérieurs des CRFPE, ainsi que celles des classes spéciales dans les EFA. Elles demandent par ailleurs un paiement régulier des salaires pour les enseignants contractuels et les nouveaux sortants des écoles de formation.



Pour faire entendre leurs revendications, le G7 a annoncé un plan d’action : un débrayage à 9 heures suivi d’assemblées générales départementales le mardi 18 novembre 2025, puis une grève totale le mercredi 19 novembre 2025.



Les syndicats préviennent que, sans réaction rapide des autorités, ils se réservent le droit d’organiser des actions de plus grande envergure, incluant des marches dans toutes les régions du pays.



