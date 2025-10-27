Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 14:34 | Lu 35 fois Rédigé par


Les syndicats du G7 dénoncent l’inaction du gouvernement face aux engagements pris en 2022 et prévoient des mouvements de grève à partir du 18 novembre 2025 pour exiger la mise en œuvre des accords.


Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022

 

Le G7 de l’éducation, qui regroupe plusieurs syndicats représentatifs du secteur, dont le CUSEMS, le SAEMSS, l’UDEN et le SELS, a exprimé son mécontentement face au silence et au laxisme des autorités concernant le non-respect des accords conclus en 2022.

Dans un communiqué, les syndicats dénoncent le retard observé dans la mise en œuvre de plusieurs points essentiels, notamment :

  • la signature des décrets relatifs à la révision du statut des décisionnaires et à l’amélioration des pensions de retraite ;

  • la fin des surimpositions sur les rappels dus aux enseignants ;

  • le parachèvement de la formation diplômante universelle (FDU) ;

  • la mise à disposition effective des parcelles d’habitation attribuées aux syndicats.

Les organisations syndicales réclament également le paiement des indemnités liées aux différents examens, à la participation des intervenants extérieurs des CRFPE, ainsi que celles des classes spéciales dans les EFA. Elles demandent par ailleurs un paiement régulier des salaires pour les enseignants contractuels et les nouveaux sortants des écoles de formation.

Pour faire entendre leurs revendications, le G7 a annoncé un plan d’action : un débrayage à 9 heures suivi d’assemblées générales départementales le mardi 18 novembre 2025, puis une grève totale le mercredi 19 novembre 2025.

Les syndicats préviennent que, sans réaction rapide des autorités, ils se réservent le droit d’organiser des actions de plus grande envergure, incluant des marches dans toutes les régions du pays.

dakaracru




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025
Les exportations du Sénégal atteignent 420,8 milliards FCFA en septembre 2025, portées par la hausse des ventes de produits pétroliers et marins, tandis que le déficit commercial se réduit à -81,9...

Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022
Les syndicats du G7 dénoncent l’inaction du gouvernement face aux engagements pris en 2022 et prévoient des mouvements de grève à partir du 18 novembre 2025 pour exiger la mise en œuvre des accords....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags