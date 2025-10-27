Yeumbeul – Deux frères échappent de justesse à la vindicte populaire après une violente bagarre

Selon les informations recueillies, le poste de police de Yeumbeul Sud a été alerté, mardi 11 novembre vers 22 heures, d’une rixe impliquant plusieurs individus et risquant de dégénérer. À leur arrivée sur les lieux, les agents de la brigade de recherches ont trouvé une foule en furie s’acharnant sur deux hommes : A. T. Gaye et son frère H. Gaye. Les policiers, dirigés par le lieutenant Sow, ont dû intervenir promptement pour les extraire des mains des habitants et éviter un drame.



D’après plusieurs témoins, tout serait parti d’une bagarre au cours de laquelle A. T. Gaye, armé d’un couteau, aurait grièvement blessé G. Sylla, un soudeur de 32 ans, et A. Thiam, un chauffeur âgé de 38 ans. En représailles, des jeunes du quartier auraient pris à partie le présumé agresseur et son frère, venu tenter de le défendre.



Les deux frères, blessés à la suite du lynchage, ont été conduits au poste de police avant d’être transférés à l’hôpital pour recevoir des soins. Quant aux victimes des coups de couteau, A. Thiam a été admis au centre de santé de Yeumbeul, tandis que G. Sylla, plus gravement touché, a été évacué vers l’hôpital Fann.



Après avoir été soigné, A. T. Gaye a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette altercation qui aurait pu coûter la vie à plusieurs personnes.

