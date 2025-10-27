Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Yeumbeul – Deux frères échappent de justesse à la vindicte populaire après une violente bagarre


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 22:14 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène de violence a failli virer au drame, hier mardi, au quartier Médina Yeumbeul, où deux frères ont été sauvés in extremis de la vindicte populaire grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre.


Yeumbeul – Deux frères échappent de justesse à la vindicte populaire après une violente bagarre

Selon les informations recueillies, le poste de police de Yeumbeul Sud a été alerté, mardi 11 novembre vers 22 heures, d’une rixe impliquant plusieurs individus et risquant de dégénérer. À leur arrivée sur les lieux, les agents de la brigade de recherches ont trouvé une foule en furie s’acharnant sur deux hommes : A. T. Gaye et son frère H. Gaye. Les policiers, dirigés par le lieutenant Sow, ont dû intervenir promptement pour les extraire des mains des habitants et éviter un drame.

D’après plusieurs témoins, tout serait parti d’une bagarre au cours de laquelle A. T. Gaye, armé d’un couteau, aurait grièvement blessé G. Sylla, un soudeur de 32 ans, et A. Thiam, un chauffeur âgé de 38 ans. En représailles, des jeunes du quartier auraient pris à partie le présumé agresseur et son frère, venu tenter de le défendre.

Les deux frères, blessés à la suite du lynchage, ont été conduits au poste de police avant d’être transférés à l’hôpital pour recevoir des soins. Quant aux victimes des coups de couteau, A. Thiam a été admis au centre de santé de Yeumbeul, tandis que G. Sylla, plus gravement touché, a été évacué vers l’hôpital Fann.

Après avoir été soigné, A. T. Gaye a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette altercation qui aurait pu coûter la vie à plusieurs personnes.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags