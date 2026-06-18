Mbao : une sextape détruit une famille, un homme placé sous mandat de dépôt

Selon les informations judiciaires, un homme identifié sous les initiales Y. Diallo a été interpellé par la gendarmerie de la Zone franche industrielle, puis placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour collecte et diffusion de données personnelles, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, ainsi que pour des faits liés à une relation extraconjugale.



L’affaire débute autour d’une amitié de longue date entre Y. Diallo et B. Sané, commerçant établi à Mbao. Ce dernier découvre plus tard la circulation sur les réseaux sociaux et via des applications de messagerie de vidéos privées impliquant son épouse et son ami.





Choqué, il dépose une plainte auprès des autorités, déclenchant une enquête de gendarmerie.



D’après les éléments de l’enquête, les deux personnes impliquées dans cette relation auraient enregistré des contenus privés. Y. Diallo affirme toutefois avoir perdu son téléphone peu après les faits, et évoque une tentative de chantage par un individu inconnu qui aurait ensuite diffusé les vidéos après son refus de payer.





Le conflit s’aggrave lorsque les contenus commencent à circuler largement, atteignant même la famille du plaignant, notamment sa fille âgée de 15 ans, ce qui a accentué la gravité de la situation.



Toujours selon le dossier, des démarches auraient été entreprises pour tenter d’apaiser le conflit, notamment une proposition financière, sans succès.



Face à l’ampleur de l’affaire, le plaignant a finalement saisi la justice. Y. Diallo a été arrêté à son domicile et entendu par les enquêteurs. Il reconnaît être impliqué dans la réalisation des enregistrements, tout en affirmant qu’ils avaient été effectués avec le consentement de sa partenaire, actuellement hors du pays et non entendue par les enquêteurs.





L’affaire suit désormais son cours devant le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, où le mis en cause doit être jugé en flagrant délit.

