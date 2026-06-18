Mbao : une sextape détruit une famille, un homme placé sous mandat de dépôt

Selon les informations rapportées dans la plainte déposée auprès de la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle, les vidéos à caractère sexuel ont circulé sur les réseaux sociaux et via WhatsApp, provoquant un véritable choc au sein de la famille concernée.





Une relation extraconjugale entre deux proches

L'enquête révèle que Y. Diallo et B. Sané entretenaient depuis plusieurs années des relations d'amitié très étroites. Profitant de cette proximité, le suspect aurait noué une liaison avec l'épouse de son ami.





Les deux amants auraient enregistré plusieurs vidéos de leurs rencontres intimes. Ces images, destinées à rester privées, se sont retrouvées au cœur d'un scandale public après leur diffusion sur internet.





La thèse du téléphone perdu

Devant les enquêteurs, Y. Diallo a affirmé avoir perdu son téléphone portable contenant les vidéos compromettantes. Il soutient qu'un individu se présentant sous le nom de « Moussa » aurait récupéré l'appareil et tenté de lui extorquer un million de francs CFA.





Selon sa version, le maître-chanteur présumé l'aurait menacé de publier les vidéos en cas de refus de paiement. Après l'échec de cette tentative, les images auraient été envoyées au mari de la femme concernée avant de circuler plus largement.





Les enquêteurs cherchent toutefois à établir avec précision les circonstances de cette fuite ainsi que les responsabilités de chacun.





Une adolescente de 15 ans confrontée aux vidéos

L'un des aspects les plus douloureux de cette affaire concerne la fille du couple, âgée de 15 ans. Selon la plainte, l'adolescente aurait visionné les vidéos montrant sa mère dans des scènes intimes avec l'ami de son père.





Cette découverte a profondément affecté la famille et a contribué à la décision du mari de saisir la justice après avoir envisagé, dans un premier temps, un règlement à l'amiable.





Une tentative de médiation qui échoue

D'après les éléments de l'enquête, Y. Diallo aurait tenté d'éviter une procédure judiciaire. Il aurait approché le frère du plaignant et lui aurait remis une somme de 300 000 francs CFA dans l'espoir de trouver un arrangement.





Cette démarche n'a toutefois pas permis de mettre fin au conflit. Face à la diffusion persistante des vidéos et aux conséquences subies par sa famille, B. Sané a maintenu sa plainte.





Des poursuites judiciaires lourdes

Interpellé à son domicile, Y. Diallo a reconnu avoir participé aux enregistrements vidéo, tout en affirmant que ceux-ci avaient été réalisés avec le consentement de sa partenaire et qu'il n'avait jamais souhaité leur diffusion.





Le parquet a retenu contre lui plusieurs chefs d'accusation, notamment :



collecte et diffusion de données à caractère personnel ;

diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ;

complicité d'adultère.

Déféré devant le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, il a été placé sous mandat de dépôt et doit comparaître devant le tribunal des flagrants délits.





Quant à l'épouse de B. Sané, elle n'a pas encore été entendue dans le cadre de l'enquête, les autorités indiquant qu'elle se trouve actuellement hors du territoire national.





Une affaire qui relance le débat sur les contenus intimes

Ce dossier remet en lumière les risques liés à l'enregistrement de contenus intimes sur téléphone portable. Une simple perte d'appareil, un piratage ou une mauvaise manipulation peut entraîner des conséquences dramatiques sur la vie familiale, sociale et professionnelle des personnes concernées.





Au-delà des poursuites judiciaires, cette affaire illustre surtout l'impact psychologique que peut avoir la diffusion non consentie d'images privées sur les victimes directes et leurs proches, notamment les enfants.

