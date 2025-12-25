Mbane : des villages s’opposent à un projet d’attribution foncière de 1 000 hectares





Réunies dimanche à Pathé Badjo, une localité située dans la commune de Mbane, au nord du pays, des populations issues de plusieurs villages ont exprimé leur opposition à un projet prévoyant l’attribution de 1 000 hectares de terres à une entreprise opérant dans le secteur agro-industriel.



Lors d’un rassemblement suivi d’un point de presse, le porte-parole du collectif, Amadou Djiby Sow, a dénoncé ce qu’il considère comme une répartition déséquilibrée. Selon lui, attribuer 1 000 hectares à une société privée, contre seulement 200 hectares destinés aux populations locales, ne repose sur aucun fondement légitime.



Il a souligné que ces terres concernent plusieurs villages et hameaux environnants et représentent, selon les populations, un risque permanent pour leurs activités quotidiennes. Il a notamment évoqué les conséquences directes sur l’agriculture et l’élevage, principaux moyens de subsistance des communautés locales. Au nom des habitants concernés, il a interpellé les autorités étatiques afin qu’elles interviennent pour préserver les terres communautaires.



Les manifestants ont cependant tenu à préciser qu’ils n’entretiennent aucun différend avec les agriculteurs ni avec l’entreprise bénéficiaire. Ils réclament principalement un meilleur partage de l’information, davantage de concertation et le respect de leur droit de rester sur leurs terres.



Contacté par téléphone, le président de la commission domaniale de la commune de Mbane, Madiakhaté Niang, a indiqué que l’attribution des terres avait été validée avec l’accord des chefs de villages concernés. Il a également précisé que le maire de la commune avait dans un premier temps rejeté le projet, avant de donner son aval à la suite de démarches menées par ces autorités locales.

