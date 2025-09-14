Menu
Mbacké : consultations médicales gratuites et don de médicaments offerts à Ngabou, Touba Lappé et Kael


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 19:46


L’Association Touba-Mbacké Santé a mené une caravane de quatre jours à Ngabou, Touba Lappé et Kael, offrant consultations médicales gratuites, médicaments et sensibilisation contre l’automédication.


L’Association Touba-Mbacké Santé a organisé une caravane médicale dans le département de Mbacké, offrant pendant quatre jours des consultations gratuites et des médicaments aux habitants de Ngabou, Touba Lappé et Kael.

Selon son président, Mamadou Sow, l’initiative visait à soutenir particulièrement les populations rurales souvent confrontées à un accès limité aux soins.

La caravane a permis de consulter plusieurs patients et de leur fournir gratuitement des médicaments pour une meilleure prise en charge sanitaire. En parallèle, des séances de sensibilisation ont été menées sur les dangers de l’automédication et ses risques pour la santé.

Mamadou Sow a annoncé que l’association ambitionne, à l’avenir, de contribuer à la rénovation des structures sanitaires et au renforcement en dotations de médicaments. Il a également invité les autorités locales à accompagner davantage leurs actions.

Active depuis une dizaine d’années, l’Association Touba-Mbacké Santé regroupe des membres originaires des deux localités et s’implique régulièrement dans la mise en œuvre de politiques sanitaires de proximité.

