Mawlid à Tivaouane : inquiétudes sur la sécurité routière entre Pambal et Darou Alpha





À l’approche du Mawlid Al Naby, prévu les 5 ou 6 septembre 2025 à Tivaouane, les habitants riverains de l’axe Tivaouane-Pambal-Darou Alpha expriment leurs inquiétudes face aux risques d’accidents liés au manque de panneaux de signalisation et de dos d’âne sur cette route stratégique.



Lors d’un point de presse, le maire de Pambal, Lazar Lamane Thiaw, a salué l’état d’avancement des travaux de bitumage de cette voie longue de 20 km, réalisés à 95 %, une avancée notable pour la mobilité dans la région.



Cependant, l’absence de trottoirs, de dos d’âne et de signalisation reste une source de préoccupation, particulièrement à l’approche du Gamou. « La sécurité des populations des villages riverains est menacée », a averti l’édile, rappelant la forte fréquentation de cet axe reliant Dakar à Tivaouane, capitale de la Tijaniyya.



Avec l’arrivée imminente de millions de pèlerins pour les séances de Buurd et les célébrations du Mawlid, le maire a exhorté les conducteurs, notamment les motocyclistes, à plus de discipline et de prudence. Les populations demandent quant à elles aux autorités de compléter rapidement l’installation des dispositifs de sécurité afin de garantir une circulation fluide et sécurisée durant l’événement.

