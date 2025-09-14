Matam : recherches en cours pour une femme portée disparue après de violents vents

À Agnam, dans la région de Matam, la gendarmerie a lancé dimanche des recherches pour retrouver une femme portée disparue après de violents vents qui ont frappé la zone, a-t-on appris de source sécuritaire.



La disparue, de nationalité mauritanienne, avait rendu visite à des proches établis au Sénégal et devait regagner Kaédi, en Mauritanie, en passant par Mollé Walo, un point de traversée du fleuve Sénégal.



Sa disparition a été signalée quelques heures après son départ du village de Gababé, alors que soufflaient de fortes rafales. Les recherches se poursuivent avec la mobilisation des gendarmes et le soutien des populations locales.



