Matam : plus de 1 200 hectares de terres rizicoles submergés par les eaux du fleuve Sénégal





La région de Matam fait face à de graves inondations agricoles provoquées par la montée des eaux du fleuve Sénégal. Selon Moussa Mbodj, délégué régional adjoint de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), environ 1 242 hectares de terres sont actuellement submergés, dont 145 hectares en cours de culture.



Une campagne agricole compromise

« Avec le franchissement du seuil d’alerte, nous savions que cela aurait des répercussions sur les zones rizicoles. Aujourd’hui, plusieurs terres irriguées sont submergées », a expliqué M. Mbodj.

Il a rappelé qu’à la même période en 2024, moins de 500 hectares étaient touchés, contre plus du double cette année. « Si la tendance se poursuit, on risque d’avoir beaucoup plus de surfaces inondées », a-t-il averti.



Des producteurs contraints de renoncer

Face à cette situation, de nombreux producteurs ont choisi de ne pas entrer en campagne hivernale afin d’éviter de nouvelles pertes. Ils privilégient désormais la saison sèche-chaude, moins exposée aux crues du fleuve.



Risques de dégâts sur les aménagements

Outre les pertes agricoles, la SAED redoute également des ruptures de digues de protection et des dommages sur les infrastructures d’irrigation. « Les dégâts peuvent subvenir quinze jours après l’entrée des eaux, car le riz peut résister tout ce temps », a précisé Moussa Mbodj.



Des mesures d’urgence enclenchées

Pour limiter l’impact, des vannes ont été fermées dans le casier de Mboloyel (commune de Bokidiawé), où plusieurs périmètres rizicoles sont déjà inondés. Des groupes moto-pompes ont également été installés afin d’évacuer l’eau et tenter de sauver les cultures restantes.



Les zones les plus touchées

Les communes de Dembancané, Aouré, Sémmé Orkadiéré (département de Kanel), ainsi que celles de Matam, Bokidiawé et Nabadji, figurent parmi les plus affectées par ces inondations.



La SAED assure accompagner les riziculteurs afin de traverser cette situation difficile et préserver, autant que possible, la campagne agricole en cours.

