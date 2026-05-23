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Saint-Louis : la Marine sénégalaise sauve 429 migrants en pleine mer


Rédigé le Samedi 23 Mai 2026 à 23:13 | Lu 66 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une vaste opération de secours menée par la Marine nationale sénégalaise a permis de sauver 429 candidats à l’émigration irrégulière au large de Saint-Louis. L’intervention, réalisée ce vendredi 22 mai 2026, intervient dans un contexte marqué par une recrudescence inquiétante des départs clandestins vers l’Europe.


Saint-Louis : la Marine sénégalaise sauve 429 migrants en pleine mer

Selon les informations communiquées par les autorités, les migrants se trouvaient à bord de deux grandes pirogues repérées en pleine mer alors qu’elles tentaient de poursuivre leur traversée vers les côtes espagnoles.
 

Une traversée extrêmement risquée

Les deux embarcations, surchargées et exposées aux fortes vagues de l’Atlantique, représentaient un danger imminent pour leurs occupants. Les unités navales sénégalaises ont rapidement été mobilisées afin d’éviter un drame humain.
 

Après leur interception, les pirogues ont été escortées jusqu’à la Base navale Amiral Faye de Saint-Louis où les migrants ont été débarqués en toute sécurité avant d’être pris en charge par les services compétents.
 

Parmi les 429 personnes secourues figuraient des jeunes hommes, mais aussi plusieurs femmes et parfois des mineurs, selon des sources sécuritaires.
 

Le phénomène prend de l’ampleur

Depuis plusieurs mois, les départs clandestins connaissent une hausse préoccupante sur les côtes sénégalaises. Malgré les nombreux naufrages enregistrés ces dernières années et les campagnes de sensibilisation menées par les autorités, des centaines de jeunes continuent de tenter la traversée.
 

Le chômage, la précarité sociale et l’espoir d’une vie meilleure en Europe poussent de nombreux candidats à embarquer dans des conditions extrêmement dangereuses.
 

Ces voyages se déroulent souvent à bord de pirogues de fortune, sans équipements de sécurité suffisants, avec des réserves limitées en eau et en nourriture.
 

Une lutte permanente des autorités

Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité multiplient les opérations de surveillance maritime. La Marine nationale intensifie notamment les patrouilles le long des côtes afin de détecter rapidement les embarcations clandestines.
 

Mais malgré ces efforts, les réseaux de passeurs continuent d’organiser des départs dans plusieurs localités côtières du pays.
 

Les autorités sénégalaises rappellent régulièrement que l’émigration irrégulière expose les candidats à de nombreux risques : noyades, disparitions en mer, exploitation par des réseaux criminels ou encore détentions dans des conditions difficiles à l’étranger.
 

Cette nouvelle opération de secours relance une fois de plus le débat sur la nécessité de renforcer les politiques d’emploi et d’accompagnement des jeunes afin de réduire les départs clandestins.



Lat Soukabé Fall

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