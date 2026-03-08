Ziguinchor : cinq individus arrêtés après une tentative de cambriolage d’une usine de boissons

Une opération menée dans la nuit du 1er au 2 mars 2026 par les unités de la Légion de gendarmerie de Ziguinchor a permis de déjouer une tentative de cambriolage visant les installations d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de boissons.

Alertées par un appel d’urgence, les forces de l’ordre basées à Cap Skirring ont rapidement mis en place un dispositif de contrôle et d’interception autour du site concerné. Cette intervention rapide a surpris les suspects et permis d’éviter tout dommage matériel.

L’opération a abouti à l’arrestation de cinq individus qui circulaient à bord d’un véhicule de marque Peugeot 308.

Lors des fouilles, les gendarmes ont saisi un fusil de chasse, quatre munitions de calibre 12 mm, une machette, dix téléphones portables ainsi que des vêtements qui auraient été utilisés lors de l’opération. Les forces de sécurité ont également récupéré seize billets de 50 euros et une somme de 100 000 francs CFA.

Les personnes interpellées ont été remises aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure. Cette intervention s’inscrit dans les actions menées par la gendarmerie pour assurer la sécurité des entreprises et lutter contre les actes délictueux dans la région de Ziguinchor.

