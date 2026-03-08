UCAD : des dégâts estimés à plus de 555 millions FCFA après les violences sur le campus

Les incidents survenus le 9 février à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont entraîné d’importantes pertes matérielles et financières sur le campus. Ces affrontements ont également coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Bâ.



Selon le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Ndéné Mbodj, le montant total des dégâts est estimé à environ 555 millions de francs CFA. Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, il explique que près de 500 millions de FCFA seront nécessaires pour réparer les infrastructures et les biens publics endommagés. À cela s’ajoute un manque à gagner dépassant 50 millions de FCFA, notamment lié aux journées sans tickets.



Le responsable du COUD a également évoqué les difficultés structurelles auxquelles fait face le campus social. L’université accueille actuellement près de 35 000 étudiants, alors que la capacité théorique d’hébergement est d’environ 5 000 places.



Pour tenter de gérer cette situation, un nouveau système d’attribution des chambres a été mis en place. Désormais, les affectations se font par lit, avec un titulaire et un suppléant pour un même couchage.



Face à ces défis, le directeur du COUD appelle à des solutions durables et à une intervention rapide du Conseil d’administration afin de trouver des réponses à la question du logement étudiant, considérée comme l’une des principales sources de tensions au sein de l’université.

