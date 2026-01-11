Marché central de Keur Massar : des cantines parties en fumée

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire le feu et empêcher sa propagation vers les habitations voisines. Les forces de sécurité ont également procédé à la sécurisation du périmètre afin de faciliter l’intervention des secours. À l’heure où nous publions cet article, aucune perte en vies humaines n’a été officiellement signalée, mais les dégâts matériels s’annoncent importants.



Des commerçants, visiblement choqués, ont tenté de sauver une partie de leurs marchandises, parfois au péril de leur sécurité. « Tout est parti en quelques minutes. Nous n’avons rien pu faire », confie un vendeur, la voix tremblante.



Les causes exactes de l’incendie n’étaient pas encore établies, mais plusieurs sources évoquent la possibilité d’un court-circuit électrique, une hypothèse fréquente dans les marchés urbains confrontés à des branchements électriques anarchiques.



Cet énième sinistre relance le débat sur la sécurité des marchés au Sénégal, souvent dépourvus de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre les incendies. Les commerçants appellent les autorités à des mesures urgentes pour éviter que de tels drames ne se répètent.



Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes du feu et d’évaluer l’ampleur réelle des pertes.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les flammes auraient commencé à se propager très tôt dans certains cantines du marché, avant de gagner rapidement d’autres étals, attisées par la promiscuité des installations et la présence de matériaux hautement inflammables.Des colonnes de fumée noire étaient visibles à plusieurs centaines de mètres, semant la crainte parmi les riverains.