Opération anti-orpaillage : Saraya libérée des sites clandestins

Selon une note publiée ce mercredi, les éléments du Groupes d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARCI), notamment le détachement GARCI 2, ont conduit cette opération dans le cadre de leurs missions de sécurisation dans la zone aurifère. Basés en poste avancé au village de Saeinsoutou, les gendarmes sont intervenus le 7 mars 2026 après avoir reçu des renseignements faisant état d’activités d’orpaillage clandestin.





Les informations recueillies signalaient l’utilisation de dragues pour l’exploitation illégale de l’or sur la rive sénégalaise du Fleuve Falémé. Les opérations ont ciblé plusieurs localités, notamment Saeinsoutou, Bandikoto, Bountou et Bagué, situées dans le département de Saraya.





Au terme de l’intervention, 31 dragues ont été détruites par les forces de sécurité. Dans le détail, 27 dragues ont été neutralisées entre les villages de Saeinsoutou et Bandikoto, tandis que quatre autres ont été détruites à hauteur du village de Bountou.





Ces équipements étaient utilisés pour extraire illégalement de l’or dans le fleuve, une pratique souvent dénoncée pour ses conséquences sur l’environnement et la sécurité dans la région. L’orpaillage clandestin provoque en effet une dégradation importante des écosystèmes, tout en favorisant l’installation de réseaux informels dans les zones minières.





Au cours de cette mission, les gendarmes ont également mené des actions de sensibilisation auprès des populations locales. Une rencontre a notamment eu lieu avec le chef du village de Bountou, qui a salué l’intervention des forces de défense et de sécurité et leur engagement dans la préservation des ressources naturelles de la zone.





Cette opération s’inscrit dans la stratégie des autorités visant à freiner l’expansion de l’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou, où les activités minières artisanales attirent de nombreux exploitants, parfois en dehors de tout cadre légal. Les forces de sécurité annoncent la poursuite des opérations de surveillance afin de dissuader toute reprise de ces activités illégales.

