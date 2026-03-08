Justice : Ouzin Keïta et ses présumés complices placés sous mandat de dépôt

Dans son réquisitoire introductif, le ministère public a retenu plusieurs infractions présumées. Les poursuites portent notamment sur association de malfaiteurs, actes contre nature, proxénétisme, escroquerie, chantage, extorsion de fonds, transmission volontaire du VIH/Sida et usage de drogue. Le parquet a également requis un mandat de dépôt contre l’ensemble des personnes mises en cause.





Après leur inculpation, le doyen des juges d’instruction a suivi les réquisitions du procureur. Par conséquent, Ouzin Keïta et les autres membres présumés de son groupe ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés en prison, en attendant la suite de l’instruction judiciaire.





L’enquête devrait désormais permettre de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire qui suscite une vive attention de l’opinion publique. Le juge d’instruction poursuivra les auditions et les investigations afin d’établir les faits et décider d’un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement.

