Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Manifestation à Detroit : Trump confronté à la contestation des politiques migratoires


Rédigé le Mercredi 14 Janvier 2026 à 12:07 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La colère contre l’Agence fédérale de contrôle de l’immigration (ICE) ne faiblit pas aux États-Unis. Ce mardi 13 janvier, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Detroit pour protester contre cette agence et réclamer justice après la mort de Renée Nicole Good, une femme de 37 ans abattue le 7 janvier dernier par un agent de l’immigration à Minneapolis. L’ONU a appelé à une enquête « rapide et indépendante » sur cette affaire.


Manifestation à Detroit : Trump confronté à la contestation des politiques migratoires

À Detroit, ville du nord des États-Unis, pancartes et slogans affichaient un message clair : « Donald Trump n’est pas le bienvenu à Detroit ». Jackson, l’un des organisateurs du rassemblement, explique : « Nous voulons nous opposer aux politiques réactionnaires de Trump. Ici, la municipalité collabore avec la police de l’immigration. Notre message, c’est NON à la terreur de Trump, partout où elle se manifeste ».
 

Mary, participante à la manifestation, témoigne de l’impact de ces politiques dans sa ville : « Le nombre de personnes arrêtées dans le Michigan par la police de l’immigration a augmenté de plus de 200 % en un an. J’ai quatre nièces originaires du Pérou et du Chili, elles doivent désormais porter leurs passeports en permanence pour prouver qu’elles sont citoyennes américaines ».
 

Skywalker, un autre manifestant, réclame la fin de l’impunité pour l’agent impliqué dans la mort de Renée Nicole Good : « Avant même la collecte des preuves, ils ont innocenté l’agent qui l’a tuée. Ils ont affirmé qu’aucun agent de l’ICE ne serait puni. Le problème, c’est que tout ce qu’ils font a été rendu légal par l’establishment ».
 

Dimanche 12 janvier, Donald Trump a justifié la mort de Renée Nicole Good, affirmant qu’elle avait fait preuve d’un « manque de respect flagrant envers les forces de l’ordre ».



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags