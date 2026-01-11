Manifestation à Detroit : Trump confronté à la contestation des politiques migratoires

À Detroit, ville du nord des États-Unis, pancartes et slogans affichaient un message clair : « Donald Trump n’est pas le bienvenu à Detroit ». Jackson, l’un des organisateurs du rassemblement, explique : « Nous voulons nous opposer aux politiques réactionnaires de Trump. Ici, la municipalité collabore avec la police de l’immigration. Notre message, c’est NON à la terreur de Trump, partout où elle se manifeste ».





Mary, participante à la manifestation, témoigne de l’impact de ces politiques dans sa ville : « Le nombre de personnes arrêtées dans le Michigan par la police de l’immigration a augmenté de plus de 200 % en un an. J’ai quatre nièces originaires du Pérou et du Chili, elles doivent désormais porter leurs passeports en permanence pour prouver qu’elles sont citoyennes américaines ».





Skywalker, un autre manifestant, réclame la fin de l’impunité pour l’agent impliqué dans la mort de Renée Nicole Good : « Avant même la collecte des preuves, ils ont innocenté l’agent qui l’a tuée. Ils ont affirmé qu’aucun agent de l’ICE ne serait puni. Le problème, c’est que tout ce qu’ils font a été rendu légal par l’establishment ».





Dimanche 12 janvier, Donald Trump a justifié la mort de Renée Nicole Good, affirmant qu’elle avait fait preuve d’un « manque de respect flagrant envers les forces de l’ordre ».

