Malika : un opérateur économique perd 15 millions FCFA après un piratage via Wave et Orange Money





Un samedi 13 septembre marqué au fer rouge pour Ndiogou Barry Sow, opérateur économique basé à Malika. En l’espace de quelques heures, il a vu disparaître près de 15 millions FCFA de son compte bancaire, siphonnés par des cybercriminels utilisant les services de transfert Wave et Orange Money. Convaincu que sa banque et son opérateur téléphonique portent une part de responsabilité, il a porté plainte contre X, mais également contre la Cbao et la Sonatel, devant la Division spéciale de la cybersécurité (DSC).



Un numéro piraté et utilisé à distance

Tout commence dans la matinée du 13 septembre, lorsque son téléphone se bloque brusquement et que sa ligne devient injoignable. Persuadé d’une panne ordinaire, Ndiogou remplace sa puce. Mais, le lendemain, la situation se répète : ligne bloquée et appareil inutilisable. Ce qu’il ignore, c’est que des pirates ont déjà pris le contrôle de son numéro et déclenché une vaste opération de piratage.



En exploitant son numéro, les cybercriminels procèdent à des transferts massifs depuis son compte bancaire lié à Wave et Orange Money. Entre le 12 et le 15 septembre, 19 opérations frauduleuses sont réalisées : neuf virements le 12 et dix autres le 15, tous vers des numéros inconnus.



La découverte des transactions frauduleuses

Le choc survient lorsque Ndiogou se rend à sa banque pour effectuer un retrait. On lui annonce alors qu’il ne lui reste que 7 054 FCFA sur son compte. Pourtant, quelques jours plus tôt, il avait crédité son compte de près de 41 millions FCFA, dont un chèque de 26 millions et un dépôt liquide de 14 999 800 FCFA. En consultant son relevé, il découvre la fraude : 15 millions FCFA ont été détournés par vagues successives via Wave et Orange Money.



Cbao et Sonatel accusées de négligence

Par l’intermédiaire de son avocat, Ndiogou Barry Sow a saisi la justice, s’appuyant sur l’article 431-29 et suivants du Code pénal. Selon lui, un tel piratage n’aurait pu aboutir sans complicités internes au sein des opérateurs. La plainte réclame l’identification des numéros bénéficiaires des transactions illicites, étape jugée essentielle pour l’enquête ouverte par la Division spéciale de la cybersécurité.

